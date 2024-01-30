Суспільство

СБУ затримала мешканця столиці, який співпрацював з російськими спецслужбами

30 Січня 2024 10:57
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сбу

У Києві Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який співпрацював з російськими спецслужбами та намагався передавати їм локації 3-ї окремої штурмової бригади

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що передусім чоловік намагався виявити й передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Також він зливав окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його так званих звітах до ФСБ проходила інформація про електропідстанції, магістральні лінії електропередач та котельні КП “Київтеплоенерго”. Такі дані були потрібні загарбникам для підготовки нової серії ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби киянин намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

СБУ зазначає, що у разі отримання посади зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

Проте співробітники Служби безпеки викрили ворожі наміри, задокументували злочини фігуранта і затримали його під час виконання розвідувального завдання.

За даними слідства, затриманим виявився 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ у Москві та Підмосков’ї.

Спочатку комунікація киянина з посадовцем спецслужби РФ відбувалась через один із прокремлівських Телеграм-каналів. Надалі представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера.

Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, киянин обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував потрібні об’єкти.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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