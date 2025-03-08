Кримінал

СБУ затримала “крота” ФСБ у Держкосмосі
8 Березня 2025 12:22
читать на русском →
Контррозвідка СБУ затримала зрадника під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України / Фото СБУ
Контррозвідка СБУ затримала зрадника під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України / Фото СБУ

Служба безпеки викрила ще одного російського агента, який працював у Державному космічному агентстві України. Він мав доступ до секретної інформації про стратегічні підприємства та супутникові знімки, які могли бути використані для російських ударів по критичних об’єктах.

Чоловіка затримали просто під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За даними слідства, ФСБ завербувала його у 2024 році через дружину, яка мешкає в Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Агент передавав ворогу інформацію про розташування об’єктів військово-промислового комплексу, склади та виробництво високоточних озброєнь. За свою роботу він отримував гроші, а після виходу на пенсію у 2025 році планував переїхати до Росії.

Втім, СБУ контролювала його діяльність і навіть використала для дезінформації росіян, передаючи через нього вигідні Україні дані.

Під час обшуку у затриманого знайшли телефон із переписками в анонімних чатах та електронною поштою, через які він спілкувався з кураторами.

Йому повідомили про підозру за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід – ймовірно, це буде тримання під вартою.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Березня 2025 12:22

СБУ затримала “крота” ФСБ у Держкосмосі
8 Березня 2025 13:47

ЗМІ: США планують відмовитися від участі у військових навчаннях у Європі
8 Березня 2025 11:30

У Словаччині пройшли масові протести проти проросійської політики Фіцо
8 Березня 2025 10:56

У Ленінградській області безпілотник атакував нафтопереробний завод
8 Березня 2025 10:08

Ребров оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки