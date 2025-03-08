СБУ затримала “крота” ФСБ у Держкосмосі

Служба безпеки викрила ще одного російського агента, який працював у Державному космічному агентстві України. Він мав доступ до секретної інформації про стратегічні підприємства та супутникові знімки, які могли бути використані для російських ударів по критичних об’єктах.

Чоловіка затримали просто під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За даними слідства, ФСБ завербувала його у 2024 році через дружину, яка мешкає в Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Агент передавав ворогу інформацію про розташування об’єктів військово-промислового комплексу, склади та виробництво високоточних озброєнь. За свою роботу він отримував гроші, а після виходу на пенсію у 2025 році планував переїхати до Росії.

Втім, СБУ контролювала його діяльність і навіть використала для дезінформації росіян, передаючи через нього вигідні Україні дані.

Під час обшуку у затриманого знайшли телефон із переписками в анонімних чатах та електронною поштою, через які він спілкувався з кураторами.

Йому повідомили про підозру за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід – ймовірно, це буде тримання під вартою.