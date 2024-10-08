Кримінал

СБУ затримала кремлівського ідеолога Чистіліна
8 Жовтня 2024 14:59
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Правоохоронці затримали кремлівського ідеолога Дмитра Чистіліна / Фото: Офіс Генерального прокурора

СБУ спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмитра Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурант є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних “модераторів” захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника “Стратегії інформаційної війни”, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку “аналітичних матеріалів”, в яких підтримував збройну агресію РФ та “інтеграцію” тимчасово окупованих районів України до складу Росії”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Чистілін активно просував кремлівські інтереси за межами Росії, зокрема організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи, намагаючись зменшити підтримку України з боку Заходу. Використовуючи фальшивий образ української громадськості, він поширював кремлівські наративи під час “круглих столів” у європейських країнах.

Чистіліна було затримано після одного з таких форумів завдяки співпраці з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався втекти до Москви через треті країни.

Наразі фігурант перебуває під вартою і отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та виправдання збройної агресії РФ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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