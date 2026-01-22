СБУ затримала коригувальника, який наводив удари по Слов’янську

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, який коригував удари РФ по Слов’янську. Він передавав ворогу координати українських військових підрозділів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними контррозвідки, затриманий діяв на замовлення ФСБ РФ і коригував ракетно-бомбові та дронові атаки російських військ по Слов’янську.

Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат підрозділів Сил оборони України, задіяних у бойових діях на Лиманському та Краматорському напрямках. Як встановило розслідування, агентурне завдання виконував 68-річний місцевий житель, який вийшов на контакт з російською спецслужбою через спеціалізований чат-бот ФСБ.

Після вербування чоловік пересувався прифронтовим містом і його околицями маршрутними автобусами та фіксував місця перебування особового складу українських військ. Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідувальні дії та затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ. Також СБУ вжила додаткових заходів для убезпечення пунктів базування українських військових у зоні активності ворожої розвідки.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стан

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.