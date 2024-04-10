Суспільство

СБУ затримала колишнього “регіонала” Лук’янова

10 Квітня 2024 10:34
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сбу
Ілюстративне фото з відкритих джерел

СБУ затримала колишнього нардепа “регіонала” Владислава Лук’янова, який виправдовував напад РФ на Україну. Екснардепа затримали на спробі втечі з країни.

Про це повідомляє Служба безпеки.

“Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і “перереєстрував” власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі”.

В СБУ повідомляють, що Лук’янов розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді “податків” та “зборів”.

Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.


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СБУ затримала колишнього “регіонала” Лук’янова
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