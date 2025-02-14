Кримінал

СБУ затримала “громадських активістів”, які закликали до держперевороту
14 Лютого 2025 16:25
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Затриманий псевдоактивіст / Фото: СБУ
Затриманий псевдоактивіст / Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала шістьох осіб, які видавали себе за активістів і закликали до державного перевороту.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними слідства, вони створювали фейкові громадські рухи, обіцяючи учасникам бронь від мобілізації та посади в майбутніх псевдоорганізаціях. Також затримані заперечували легітимність української держави, закликали ухилятися від мобілізації та створювали власний “силовий блок” із фейковими військовими званнями й уніформою.

Фейкові посвідчення “народовладдя” / Фото: СБУ

Одного з керівників так званого “народовладдя” затримали на Чернігівщині, а ”філії” цієї мережі виявили в Одеській та Черкаській областях. Також затримано жителя Волині, який намагався створити “органи самоврядування”.

Усім затриманим загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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