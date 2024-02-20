СБУ затримала двох шахраїв, які за гроші обіцяли родичам повернути українських військових із полону

Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які обіцяли родичам український військових, котрі перебувають у російському полоні, повернути воїнів додому за гроші.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Еспресо.

Ділків затримали у Києві “на гарячому”, вони вимагали 60 тис. доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань РФ для включення військовополонених до “списків обміну”.

“Зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники “схеми” не збирались”, – повідомляють в СБУ.

Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки затримала шахраїв під час передачі останнього “траншу”.

Ділки мали підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської “неурядової” організації, “розцінки” за конфіденційну інформацію про громадян України.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.