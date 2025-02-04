СБУ затримала агентів російської розвідки, які шпигували на Харківщині під виглядом волонтерів

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які діяли на Харківщині під прикриттям волонтерства. Зрадники коригували ракетно-бомбові удари по Харкову та його околицях, повідомили у СБУ.

Затримані – місцевий безробітний та його співмешканка, які маскувалися під волонтерів, що допомагають безпритульним тваринам. Вони обладнали “притулок” на своєму подвір’ї, а під виглядом поїздок для пошуку тварин здійснювали розвідку та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Агентурна пара російського ГРУ / Фото: СБУ

Агенти передавали отримані розвіддані, зокрема координати військових об’єктів, а також медустанов, де лікувались поранені українські військові, знайомому бойовику, який воює на сході України і співпрацює з російським ГРУ.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами комунікації з російськими спецслужбами.

Фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.