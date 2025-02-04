Кримінал

СБУ затримала агентів російської розвідки, які шпигували на Харківщині під виглядом волонтерів
4 Лютого 2025 10:37
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Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які діяли на Харківщині під прикриттям волонтерства. Зрадники коригували ракетно-бомбові удари по Харкову та його околицях, повідомили у СБУ.

Затримані – місцевий безробітний та його співмешканка, які маскувалися під волонтерів, що допомагають безпритульним тваринам. Вони обладнали “притулок” на своєму подвір’ї, а під виглядом поїздок для пошуку тварин здійснювали розвідку та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Агентурна пара російського ГРУ / Фото: СБУ

Агенти передавали отримані розвіддані, зокрема координати військових об’єктів, а також медустанов, де лікувались поранені українські військові, знайомому бойовику, який воює на сході України і співпрацює з російським ГРУ.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами комунікації з російськими спецслужбами.

Фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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