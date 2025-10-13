СБУ затримала агента рф, який планував підірвати вибухівку у людному місці Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби планували здійснити в центрі Запоріжжя. За результатами спецоперації затримано агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у людному місці.

СБУ затримала дезертира, який на замовлення рф готував теракт у центрі Запоріжжя / Фото СБУ

Як встановило слідство, 37-річний мобілізований із Мирнограда на Донеччині самовільно залишив військову частину, після чого переховувався у Києві. Там він шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб.

Після вербування дезертиру дали «перевірочне» завдання — зібрати координати блокпостів і місць дислокації українських військових у столиці. Згодом його відрядили до Запоріжжя, де він орендував житло, придбав складові для вибухівки й планував підірвати СВП у місці масового скупчення людей.

За даними СБУ, окупанти мали намір дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб завдати найбільших жертв серед цивільних.

Оперативники затримали зловмисника під час підготовки вибухівки. Під час обшуку у його квартирі знайшли компоненти для СВП і мінікамеру, яку він мав встановити для зйомки наслідків теракту.

Затриманому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

державна зрада (ч. 2 ст. 111),

дезертирство (ч. 4 ст. 408),

незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263),

незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1).

Чоловіка взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.