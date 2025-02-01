СБУ запобігла теракту у Києві: затримано агентку рф із вибухівкою

Служба безпеки України запобігла масштабному теракту у центрі Києва. Контррозвідники затримали агентку російських спецслужб, яка планувала підірвати вибухівку біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

Що відомо про теракт

За даними слідства, 22-річну жительку Львова, яка мала наркотичну залежність, дистанційно завербували російські спецслужби через Telegram-канали. Для виконання завдання ворог орендував їй квартиру в центрі Києва, а також передав камеру відеоспостереження, яку вона встановила на балконі, щоб фіксувати наслідки вибуху в режимі онлайн.

Коли зловмисниця забрала із закладки сумку з вибуховим пристроєм і прямувала до помешкання, співробітники СБУ затримали її «на гарячому». Вибухівка мала потужність 7 кг у тротиловому еквіваленті – цього вистачило б для серйозного пошкодження будівлі та загибелі людей, які перебували б поруч.

Розслідування та покарання

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй повідомлено про підозру за статтями:

▪ Державна зрада (ч. 2 ст. 111 ККУ);

▪ Готування до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ);

▪ Незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили контррозвідники та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Тривають заходи для встановлення всіх причетних до підготовки теракту.