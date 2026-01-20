СБУ запобігла терактам у чотирьох регіонах України

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі.

За даними СБУ, російські спецслужби планували використати саморобні вибухові пристрої для підривів автомобілів українських військових у кількох регіонах країни.

Як встановили правоохоронці, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одеської області, якого представники гру рф завербували після його антиукраїнських коментарів у соціальних мережах. Після вербування агент отримав координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду з електродетонаторами, а також дві протипіхотні міни.

Отримані вибухові засоби фігурант споряджав системами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені куратором з РФ. Переважно ці схрони розташовувалися на околицях міст, подалі від житлової забудови. Надалі інші учасники російської агентурної мережі мали забрати вибухівку та встановити її під кузови автомобілів військовослужбовців.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії агента та його куратора, вилучила й нейтралізувала всі саморобні вибухові пристрої та інші засоби ураження. На фінальному етапі спецоперації зловмисника затримали, під час обшуків у нього також вилучили вибухівку та комплектуючі.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.