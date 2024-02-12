СБУ заочно повідомила соратнику Аксьонова про підозру в колабораціонізмі

Служба безпеки України заочно повідомила так званому першому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційному “уряді Криму” Роману Хитущенку про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема відомо, що перебуваючи на “посаді”, фігурант виконує завдання Кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ.

За даними слідства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу “робочої групи”, яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників.

Насамперед мова йде про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БПЛА.

“У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті. За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає місцевому гауляйтеру Сергієві Аксьонову та “звітує” до Москви”, – повідомляють в СБУ.

Як встановило розслідування, мешканець Криму Хитущенко одним із перших підтримав захоплення українського півострова.

За таку “лояльність” російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де спочатку призначили “заступником міністра економічного розвитку”, а в листопаді 2023 року – “першим заступником”.

“З того часу фігурант опікується питаннями “переформатування” економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ. Крім того, він є частим гостем в ефірах російських телеканалів, де активно підтримує кремлівський режим”, – зазначають у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України у колабораційній діяльності.

Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.