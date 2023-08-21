Суспільство

СБУ заарештувало майно російського генерала в Україні на суму понад 1 мільярд гривень

21 Серпня 2023 15:04
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сбу, арешт

Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно генерал-полковника та посадовця Міністерства промисловості та торгівлі РФ Валерія Капашина загальною вартістю понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє СБУ.

За даними СБУ, Капашин займає посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

В Україні заблокували його активи на більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри.

“Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора.

Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів”.

Під час обшуків правоохоронці знайшли військову форму російського зразка, радянську символіку, пропагандистську літературу та нагороди від Кремля.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за статтями про пособництво та взаємодію з державою-агресором та фінансування тероризму.


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