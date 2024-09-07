Кримінал

СБУ взяла на себе відповідальність за атаку на арсенал у Воронезькій області
7 Вересня 2024 13:28
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росія
Пожежа і детонація на військовому складі у с. Солдатське Воронезької області / Скріншот відео

Пожежу та детонацію на складі боєприпасів та техніки у Воронезькій області спричинили безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на “проінформованого співрозмовника у правоохоронних органах”.

Вранці повідомлялося про детонацію складу боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області. Співрозмовник підтвердив, що влучання безпілотників відбулося саме там.

За його словами, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.


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