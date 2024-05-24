Суспільство

СБУ викрили у Закарпатській області жінку, яка публічно поширювала російську пропаганду

24 Травня 2024 12:49
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сбу
Затримання зловмисниці / СБУ

За даними слідства, жінка на своїй сторінці у одній із соціальних мереж поширювала публікації провокативного змісту, здійснюючи психологічний вплив на необмежене коло читачів.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. 

“Вона розповсюджувала російські фейки щодо наявності на території нашої держави “біолабораторій із виготовлення біологічної зброї” та “мережі продажу російськомовних дітей”, які нібито і призвели до необхідності розпочати “сво”. Також закарпатка публікувала відео, у яких містилися звинувачення, що мирне населення Маріуполя розстрілювали українські військові”, – йдеться у повідомленні.

Висновки судово-лінгвістичної експертизи підтвердили у постах жінки наявність складу злочину. Відтак жительці Берегова оголосили  підозру у поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Пправоохоронці готують матеріали провадження для скерування їх у суд.


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СБУ викрили у Закарпатській області жінку, яка публічно поширювала російську пропаганду
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