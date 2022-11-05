СБУ викрила «суддю» з окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у тимчасово захоплених районах нашої держави. У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій за співпрацю з РФ повідомлено про підозру високопосадовцю.

Це – колишній суддя з тимчасово окупованого Криму. Після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим «судьей Євпаторийского городского суда».

Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір.

Він призначав «судові» вироки за нібито порушення діючих «законів» країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.