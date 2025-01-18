Кримінал

СБУ викрила компанію на Дніпропетровщині, яка начебто допомагала росії
18 Січня 2025 20:41
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СБУ викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії / Фото СБУ
СБУ викрила дніпропетровську компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії / Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття підприємства у Дніпропетровській області, яке, за версією СБУ, співпрацювало з російською федерацією в будівництві лабораторій для розробки ядерної зброї.

За даними слідства, до цієї діяльності причетний власник української компанії, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів.

Розслідування встановило, що після початку повномасштабного вторгнення росії співробітники заводу начебто переправили в рф велику партію нержавіючого металопрофілю. Ці матеріали окупанти використали для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На базі цього інституту розробляються нові зразки ракетного озброєння з ядерними боєголовками.

Щоб приховати поставки, зловмисники відправляли продукцію до підконтрольної компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали реекспорт у рф. Фінансову документацію обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Під час обшуків за адресами компанії та у помешканнях причетних осіб правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність.

Власнику підприємства та трьом його підлеглим оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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