СБУ викрила двох агентів ФСБ, які збирали координати українських військових об’єктів на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала двох агентів російської ФСБ, які коригували ракетні удари по Дніпропетровській і Запорізькій областях. Про це повідомила СБУ.

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю / Фото: СБУ

Затримані діяли у різних регіонах, але мали спільного куратора з російської спецслужби. Їхнім головним завданням був пошук позицій української протиповітряної оборони та місць тимчасової дислокації Сил оборони.

Серед викритих — керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра, якого завербували через родича, що проживає в Росії та працює на ФСБ. Для виконання завдань він залучив свого знайомого — начальника дільниці водопостачання в Гуляйполі Запорізької області.

Під час повітряних тривог агенти пересувалися власними автомобілями, фіксували роботу української ППО та збирали координати об’єктів. Крім того, вони приховано випитували у знайомих інформацію про базування українських військових, після чого перевіряли отримані дані.

СБУ затримала обох зловмисників і вилучила докази їхньої співпраці з ворогом. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.