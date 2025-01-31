СБУ відкрила справу через витік інформації із закритого засідання Ради

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження через витік інформації, що нібито стосується заяв голови ГУР Міноборони Кирила Буданова про можливі загрози для існування України без перемовин щодо завершення війни.

Спершу про це казав народний депутат Роман Костенко, зараз цю інформацію підтверджують українські ЗМІ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними українських ЗМІ, справу відкрили 28 січня за статтею про розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 328 КК України). Провадження стосується інформації, яка була озвучена на закритому засіданні Верховної Ради з грифом “Таємно”.

Раніше видання “Українська правда” з посиланням на неназваного депутата повідомило, що під час цієї зустрічі Кирило Буданов нібито заявив про можливі ризики для існування України, якщо до літа не розпочнуться серйозні переговори.

“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України”, – цитує УП свого співрозмовника.

Згодом у ГУР МО спростували інформацію про нібито слова Буданова.