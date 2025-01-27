Політика

У ГУР спростували поширену у ЗМІ заяву Буданова із закритого засідання Ради
27 Січня 2025 15:01
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Начальник ГУР Кирило Буданов / Фото: Головне управління розвідки
Начальник ГУР Кирило Буданов / Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало інформацію про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив депутатам про загрозу існуванню України без проведення переговорів.

“ГУР МО звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні розвідки.

ГУР також закликало журналістів не поширювати неперевірену інформацію, оскільки це може завдати шкоди безпеці держави та бути використано ворогом.

У розвідці наголосили, що будь-які заяви про зміст засідань із грифом “таємно” несуть ризики для держави, особливо під час війни.

Раніше “Українська правда” з посиланням на неназваного депутата повідомила, що Буданов під час закритої зустрічі заявив про “дуже небезпечні процеси для самого існування України”, якщо до літа не розпочнуться “серйозні переговори”.

Депутат Олексій Гончаренко також спростував цю інформацію, заявивши, що Буданов говорив лише про ризики для фронту, але не згадував загрозу існування України.


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