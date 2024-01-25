СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.

Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі hromadske.

«Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака», — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування нині триває.

Уранці 24 січня російські Telegram-канали, які пов’язують з російськими силовиками, повідомили, що у регіоні впав літак Іл-76.

Кремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони росії писали, що на борту літака нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу і троє супровідників.