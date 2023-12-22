Кримінал

СБУ та Міноборони виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

22 Грудня 2023 21:10
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сбу

Служба безпеки України у взаємодії та за сприяння Міноборони викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. 

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників.

Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Більше того, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.


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