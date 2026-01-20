СБУ та ДБР блокували на Харківщині чергову схему вимагання грошей з військовозобов’язаних за ухилення від мобілізації

Служба безпеки разом з Державним бюро розслідувань викрили та блокували на Харківщині ще одну протиправну схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку, повідомив офіційний представник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, організатором схеми виявився 63-річний місцевий мешканець, який на момент вчинення злочинів займав посаду в одному з правоохоронних органів Харкова.

Встановлено, що з одного з «клієнтів» він одержав неправомірну вигоду в розмірі 3 тис доларів США.

За ці гроші зловмисник обіцяв повпливати на співробітників районного ТЦК та СП, щоб ті здійснили зняття військовозобов’язаного з розшуку, оновили його дані у державному реєстрі «Оберіг», забезпечили швидке і безперешкодне проходження військово-лікарської комісії без загрози негайної мобілізації до лав ЗСУ, а також оформили йому електронний військово-обліковий документ. Такі документи у подальшому мали стати підставою для оформлення бронювання від призову на військову службу.

Правоохоронці затримали чоловіка після отримання обумовленої суми грошей та виконання взятих на себе протиправних зобов’язань.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

За цей злочин йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усього кола осіб, причетних до злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у м. Полтаві за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.