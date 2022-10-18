Кримінал

СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 “Мрія”

18 Жовтня 2022 14:17
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сбу, Антонов

Служба безпеки України встановлює всі обставини знищення літака АН-225 “Мрія” і, зокрема, те, чому керівництво державного підприємства “Антонов” не вжило всіх необхідних заходів для його збереження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження (часові рамки не вказуються).

Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака, йдеться в повідомленні спецслужби.

Також, за даними СБУ, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Все це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення, зазначає спецслужба.

При цьому СБУ стверджує, що під час розслідування було виявлено й факти інших злочинів.

“Так колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.

Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про в незаконному переправленні осіб через державний кордон України”, – йдеться у повідомлені.


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СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 “Мрія”
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