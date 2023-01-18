СБУ розглядає три версії трагедії в Броварах

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.
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