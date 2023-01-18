Кримінал

СБУ розглядає три версії трагедії в Броварах Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії. За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал