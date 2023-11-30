СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру

У четвер 30 листопада Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.

Зранку четверга співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ МП.

Як пояснює співрозмовник УП, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври.

В оренду УПЦ МП її передали 2003 року, а договір про оренду уклали на 49 років — до 2052-го.

У квітні 2023 в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд монастиря. Загалом до комплексу входять 18 споруд.

Автори документа заявили, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом “русского мира”» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради також рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври.