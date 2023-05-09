СБУ проводить у Харкові контрдиверсійні заходи

У Харкові 9 травня СБУ проведе контрдиверсійні заходи. Про це повідомив офіційний представник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навчання проходитимуть з використанням техніки та озброєння, містян просять на період навчань мати з собою документи, а також “із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців та дотримуватися режиму комендантської години”.

“Під час цих заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автівок”, — йдеться у повідомленні.