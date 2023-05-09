Суспільство

СБУ проводить у Харкові контрдиверсійні заходи

9 Травня 2023 09:47
57
читать на русском →
сбу

У Харкові 9 травня СБУ проведе контрдиверсійні заходи. Про це повідомив офіційний представник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навчання проходитимуть з використанням техніки та озброєння, містян просять на період навчань мати з собою документи, а також “із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців та дотримуватися режиму комендантської години”.

“Під час цих заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автівок”, — йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
96

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 12:48
17

Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів
9 Травня 2023 11:31
29

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води
9 Травня 2023 10:19
77

В Україні запущена загальнонаціональна цифрова телемережа MX-7
9 Травня 2023 09:26
22

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки