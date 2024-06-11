Суспільство

СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
11 Червня 2024 09:26
київ, сбу
Безпекові заходи у Києві / СБУ

СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Метою є посилення безпеки мешканців столиці.

Про це повідомляє СБУ.

Метою проведення таких заходів, як заявили в СБУ, є перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів і посилення безпеки мешканців столиці й людей, щодо яких здійснюється державна охорона.

Зокрема правоохоронці проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Окрім того, під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів.”СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години”, – додали у СБУ.


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