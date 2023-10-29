СБУ провела спецоперацию на НПЗ в Краснодарському краї

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де в ніч на неділю спалахнула пожежа, атакували два безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомляє BBC, посилаючись на джерело у спецслужбах.

За словами джерел, внаслідок займання на заводі, який постачав паливо у російські війська, було вражено дороге обладнання.

«Такі об’єкти – важлива мета. Адже лише за минулий рік на підприємстві виробили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалося для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», – заявив один із співрозмовників.

Внаслідок спецоперації СБУ уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося, а також спалахнуло і кілька резервуарів з нафтою, стверджують джерела.

Про пожежу на Афіпському НПЗ стало відомо рано-вранці в неділю. У соцмережах з’явилося відео вибуху в районі заводу, у ряді телеграм-каналів звучали у тому числі припущення, що він міг бути атакований за допомогою дронів.

В оперативному штабі Кубані при цьому заявили, що пожежу було ліквідовано за півгодини, в результаті ніхто не постраждав, інфраструктура не отримала пошкоджень, і загрози підприємству та мешканцям прилеглих населених пунктів немає.