Суспільство

СБУ прокоментували вибухи на Кримському мосту

17 Липня 2023 11:52
читать на русском →
сбу, Кримський міст

У відомстві нагадали, що традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Про це повідомляє  СБУ.

“Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації “бавовни” Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Водночас нагадуємо, що в одному з інтерв’ю очільник СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних постачань для російської армії”, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше СБУ відреагували на вибухи на Кримському мосту за допомогою короткого вірша.

“Соловейко, рідний брате, знову міст пішов “поспати”. Та раз… Два! P. S. Музика — народна. Слова — СБУ”, — йдеться в повідомленні.

Тим часом Російській Федерації після вибухи на Кримському мосту порушили кримінальну справу за статтею “Теракт”. 

За їхнім твердженням, Кримський міст посеред ночі був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань.

“О 3.05 двома українськими безпілотними надводними апаратами здійснено атаку на Кримський міст. Унаслідок вчиненого терористичного акту пошкоджено автодорожню складову Кримського мосту”, — йдеться в повідомленні.

Окремо в НАК зазначили, що внаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей і постраждала одна дитина.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
17 Липня 2023 14:55

Британія оголосила про нові санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей

17 Липня 2023 14:29

У Кремлі заявили про припинення дії “зернової угоди”
17 Липня 2023 13:57

На відновлення Кримського мосту піде один-два роки
17 Липня 2023 13:28

“Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами” – росіяни в істериці через вибух на Кримському мосту
17 Липня 2023 13:09

СБУ затримали мешканця Краматорську, який надавав ворогу інформацію про наслідки ракетної атаки

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки