Кримінал

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній

31 Жовтня 2023 12:19
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сбу

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ.

За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у полон.

Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Потім це відео було “підхоплено” пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій “л/днр”.

Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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