СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ.
За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у полон.
Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.
Потім це відео було “підхоплено” пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено на Телеграм-каналах терористичних організацій “л/днр”.
Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.
Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).