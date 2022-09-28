СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому

СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму рф на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

За інформацією спецслужби, на Донеччині підозру від СБУ отримали:

Денис Пушилін, «голова днр»;

Володимир Бідьовка, «голова народної ради днр»;

Радомська Олена, «секретар цвк днр».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;

Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;

Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;

Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;

Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».

Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;

Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;

Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;

Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;

Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).