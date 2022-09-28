СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому

СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму рф на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.
За інформацією спецслужби, на Донеччині підозру від СБУ отримали:
- Денис Пушилін, «голова днр»;
- Володимир Бідьовка, «голова народної ради днр»;
- Радомська Олена, «секретар цвк днр».
На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:
- Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;
- Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;
- Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
- Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
- Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».
- Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».
На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:
- Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
- Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
- Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
- Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
- Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
- Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
- Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
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