Кримінал

СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому

28 Вересня 2022 14:33
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сбу, референдум

СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму рф на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

За інформацією спецслужби, на Донеччині підозру від СБУ отримали:

  • Денис Пушилін, «голова днр»;
  • Володимир Бідьовка, «голова народної ради днр»;
  • Радомська Олена, «секретар цвк днр».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

  • Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;
  • Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;
  • Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
  • Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
  • Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».
  • Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

  • Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
  • Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
  • Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
  • Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
  • Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
  • Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
  • Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).


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