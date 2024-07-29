Кримінал

СБУ повідомила про підозру ексочільникам “Оленівської колонії”, які причетні до загибелі полонених захисників
29 Липня 2024 12:18
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оленівка, сбу
Зруйноване приміщення в’язниці в Оленівці / Фото: AP

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масового вбивства українських військовополонених.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої “Волноваської колонії днр” у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.

За даними слідства, обидва фігуранти перебували на “посадах”, коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.

Тоді загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. Майже 150 – отримали поранення.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти “замінили на посадах”. Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.


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