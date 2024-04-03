Кримінал

СБУ повідомила про підозру 26 окупаційним правоохоронцям “МВС РФ” на Херсонщині

3 Квітня 2024 16:07
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сбу
Ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру 26 окупаційним правоохоронцям “відділу МВС РФ “Каховський” в Херсонській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що шестеро підозрюваних обійняли “керівні посади”. Інших призначили до підрозділів “слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини”. На псевдопосадах вони беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

За даними слідства, фігуранти під керівництвом ФСБ намагались розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких “рейдів” російські військові викрадали людей та ув’язнювали їх до катівень на лівобережжі Херсонщини. Потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також підозрювані вдиралися до будинків українських патріотів та викрадали приватне майно громадян, у тому числі гроші та автомобілі. Крім цього їх залучали до охорони “виборчкомів” під час фейкових псевдореферендумів на ТОТ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили псевдоправоохоронцям підозри за восьми статтями. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного підозрюваного до відповідальності за злочини проти українських громадян.


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