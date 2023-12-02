Політика

СБУ: Порошенко планував зустрітися з Орбаном

2 Грудня 2023 15:48
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порошенко, сбу, іпсо

СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

Про це йдеться у коментарі СБУ.

За задумом спецслужб рф, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни.

Вказані заяви спеціальні служби рф планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Серед планів ворога – залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

“За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» П. Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом путіна» і закликає зняти санкції з рф.

Цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) рф планувала використати в своїх ІПСО проти України.

СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб”, – йдеться у коментарі СБУ.


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