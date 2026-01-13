СБУ підтвердила ураження заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі: деталі операції

“Атлант Аеро” займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу “Молнія”, а також складових частин для БпЛА “Оріон” для окупаційних військ.

У результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

Про це повідомили в СБУ .

Уночі 13 січня центр спецоперацій “Альфа” СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удару по виробничих корпусах заводу “Атлант Аеро” у Таганрозі Ростовської області РФ.