        Суспільство

        СБУ підтвердила ураження заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі: деталі операції

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 12:10
        читать на русском →
        Пожежа на заводі у Таганрозі / Скриншот
        Пожежа на заводі у Таганрозі / Скриншот

        Уночі 13 січня центр спецоперацій “Альфа” СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удару по виробничих корпусах заводу “Атлант Аеро” у Таганрозі Ростовської області РФ.

        Про це повідомили в СБУ.

        У результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

        “Атлант Аеро” займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу “Молнія”, а також складових частин для БпЛА “Оріон” для окупаційних військ.

        “Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників”, – зазначили в СБУ.


