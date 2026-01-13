СБУ підтвердила ураження заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі: деталі операції

Уночі 13 січня центр спецоперацій “Альфа” СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удару по виробничих корпусах заводу “Атлант Аеро” у Таганрозі Ростовської області РФ.
Про це повідомили в СБУ.
У результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.
“Атлант Аеро” займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу “Молнія”, а також складових частин для БпЛА “Оріон” для окупаційних військ.
“Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників”, – зазначили в СБУ.