СБУ опублікувала телефонні переговори Богуслаєва

Служба безпеки України опублікувала п’ятихвилинний ролик з телефонними переговорами почесного президента АТ “Мотор Січ” (це головний виробник вертолітних двигунів в Україні) В’ячеслава Богуслаєва. 22 жовтня його затримали за колабраціонізм та пособництво агресору

З цих переговорів випливає, що почесний президент “Мотор Січ” незадовго до війни і після її початку вів переговори про постачання двигунів до Росії для декількох типів бойових вертольотів, а також інших запчастин.

З аудіозаписів випливає, що Богуслаєв – екс-депутат Ради від “Партії регіонів” – виправдовував напад Росії на Україну та висловлював надію, що армія РФ тіки прийде, “вижене Зеленського та піде”.

Почесного президента підприємства “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва звинувачують у постачанні вертолітних двигунів до Росії.