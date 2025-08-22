СБУ опублікувала нові докази торгівлі посадовця НАБУ та його батька коноплями з РФ

Служба безпеки України виявила нові докази незаконної торгівлі коноплею з Росією, у якій брав участь високопосадовець одного з міжрегіональних управлінь НАБУ та його батько. Йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька.

Про це повідомляє СБУ.

Раніше правоохоронці публікували аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Громадська організація “Центр протидії корупції” переконана, що на тому записі СБУ переплутала російську Республіку Дагестан із країною Узбекистан.

Однак тепер у СБУ кажуть, що висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують: на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Дагестаном.

Також опубліковано листування батька детектива з представником однієї з дагестанських агрокомпаній щодо продажу технічної коноплі.

“У цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, слідство встановило, що батько детектива перебував на постійному зв’язку з жителями Дагестану, а у 2023 році, попри повномасштабну війну, особисто відвідав РФ.

Також батько Магамедрасулова листувався з народним депутатом-втікачем Федором Христенком, який, за даними слідства, пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ.

Вони домовлялися про зустріч на території ЄС, а ще Христенко писав, що не може додзвонитися до Магамедрасулова-молодшого (для конспірації він вказав лише першу букву імені), і просив посприяти налагодженню контакту.

Серед іншого, Служба задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних “адміністрацій” на тимчасово захопленій території України.

Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за “законами ДНР”.

СБУ повідомила високопосадовцю НАБУ та його батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває.