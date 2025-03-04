Кримінал

СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Охлобистіну
4 Березня 2025 13:06
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Російський пропагандист Іван Охлобистін / Кадр з відео
Російський пропагандист Іван Охлобистін / Кадр з відео

Служба безпеки України зібрала докази проти російського актора Івана Охлобистіна, який публічно підтримує російську агресію та закликає до війни проти України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, у вересні 2022 року він виступив на концерті-мітингу в москві, присвяченому незаконній анексії тимчасово окупованих територій України. Зі сцени Охлобистін закликав до продовження війни, вбивства українців та захоплення нових регіонів.

СБУ також задокументувала інші виступи пропагандиста, у яких він агітував за поширення кремлівського режиму на всю територію України.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності актора на користь РФ. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та глорифікація збройної агресії рф).

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