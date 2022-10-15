Новини

На Херсонщині знайшли російську “військову форму” на дітей

15 Жовтня 2022 12:16
77
сбу, херсон

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму». Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця рф і почали «обхід» кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за».

СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

Стабілізаційні заходи в регіоні проводили співробітники Управлінь СБУ та Нацполіції у Херсонській області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
15 Жовтня 2022 10:52
82

Окупанти, гелікопткри, артсистеми: втрати ворога станом на 15 жовтня
15 Жовтня 2022 14:59
11

До Білорусі прибули ешелони російських військових
15 Жовтня 2022 14:29
16

Україна та ще 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії
15 Жовтня 2022 12:49
38

Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих
15 Жовтня 2022 12:16
77

На Херсонщині знайшли російську “військову форму” на дітей
Останні новини
усі новини