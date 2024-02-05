Кримінал

СБУ ліквідувала агентурну мережу, до складу якої входила працівниця оборонного заводу

5 Лютого 2024 10:59
читать на русском →
сбу
СБУ викрила агентуру мережу, яка працювала на ФСБ / Фото СБУ

Служба безпеки виявила та одночасно затримала п’ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Серед затриманих – двоє чиновників та працівниця оборонного заводу. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ. 

“Серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська”, – повідомили у СБУ.

Крім них, зрадницею виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя.

“Фігурантка “зливала” до фсб розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу”, – йдеться у повідомленні. 

Також затримали посадовця транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Так вони потрапили у поле зору ФСБ, яка дистанційно залучила їх до співпраці.

Для комунікації з агентами їхній російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.Крім того їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та “верифікували” координати для нових ракетних атак Росії.

Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були “підзвітні” єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику ФСБ. Його дані вже відомі співробітникам СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 10:27

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
5 Лютого 2024 12:04

В окупованому Лисичанську ліквідували “міністра надзвичайних ситуацій”
5 Лютого 2024 11:26

В ОП пояснили слова Зеленського про “патову ситуацію на фронті”
5 Лютого 2024 09:17

Спікер Палати представників США обіцяє “поховати” сенатську угоду про кордон і допомогу Україні
5 Лютого 2024 08:21

Окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки