Суспільство

СБУ Київщині викрила настоятеля УПЦ МП, який керував катівнею в храмі 

7 Липня 2023 13:13
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сбу, упц

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП). Підозрюваний допомагав ворогу під час окупації Київської області.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що йдеться про настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька.

Наразі правоохоронці перевіряють дані щодо можливого сприяння росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців Київщини. Крім того, СБУ розслідує обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, настоятель пропонував ворогу використати підвальне приміщення храму, щоб ув’язнити учасників руху опору.

“Тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів”, – йдеться у повідомленні.


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