Сапери ДСНС показали, як “Бобер” розміновує деокуповану територію Харківщини

Роботизовані комплекси допомагають саперам ДСНС розміновувати деокуповану територію від вибухонебезпечних предметів.

“Superdroid Robots “Мастиф” — роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування, який було презентовано саперам за підтримки Злученого Українського Американського Допомогового Комітету. Рятувальники дали роботові жартівливе ім’я “Бобер”.

Піротехніки, які працюють на Балаклійщині у Харківській області, вже використовують його у роботі: спочатку за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім залучають робота, який під’їзжає до ВНП та вилучає їх, що береже життя піротехніка.