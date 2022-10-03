Техно

Сапери ДСНС показали, як “Бобер” розміновує деокуповану територію Харківщини

3 Жовтня 2022 15:34
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дснс

Роботизовані комплекси допомагають саперам ДСНС розміновувати деокуповану територію від вибухонебезпечних предметів.

“Superdroid Robots “Мастиф” — роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування, який було презентовано саперам за підтримки Злученого Українського Американського Допомогового Комітету. Рятувальники дали роботові жартівливе ім’я “Бобер”.

Піротехніки, які працюють на Балаклійщині у Харківській області, вже використовують його у роботі: спочатку за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім залучають робота, який під’їзжає до ВНП та вилучає їх, що береже життя піротехніка.


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