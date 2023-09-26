Політика

Санкційного тиску на Росію недостатньо – Зеленський

26 Вересня 2023 21:38
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Президент Володимир Зеленський повідомив про новини з фронту, зокрема зазначив, що є нові гучні деталі щодо знищення логістики та штабів окупантів. Одним із топових пріоритетів на сьогодні Зеленський відзначив забезпеченння ЗСУ снарядами.

“Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі – ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів”, – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент також заслухав доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК і зауважив, що санкцій на сьогодні недостатньо.

“Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії”, – додав Зеленський.


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