“Саміт миру” відбудеться у річницю вторгнення Росії в Україну

Глобальний “саміт миру”, який Україна запропонувала провести за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар. Його слова привело агентство Anadolu.

Дипломат нагадав про “формулу миру”, яку озвучив президент України Володимир Зеленський на саміті G20.

“Дякую міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації”, – додав глава української дипмісії.