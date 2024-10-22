Політика

Саміт БРІКС у Казані: Моді обговорив з Путіним мирне вирішення війни в Україні
22 Жовтня 2024 14:25
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індія, путін, рф
Нарендра Моді та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

У рамках саміту БРІКС у російській Казані відбулася зустріч індійського прем’єр-міністра Нарендри Моді з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалося питання війни в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава індійського уряду підтвердив послідовну позицію своєї країни щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту. Моді наголосив на важливості відновлення миру та стабільності в регіоні якнайшвидше.

У своїй заяві індійський прем’єр підкреслив пріоритетність гуманітарного аспекту та висловив готовність його країни надати необхідне сприяння у процесі мирного врегулювання. За його словами, Індія підтримує постійний діалог щодо ситуації в Україні.


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