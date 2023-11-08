Кримінал

Сальдо отримав 15 років тюрми за держзраду

8 Листопада 2023 16:38
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сальдо

Малиновський райсуд Одеси на засіданні 8 листопада визнав очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним у державній зраді.

Про це повідомило “Суспільне” із зали суду.

Судовий розгляд здійснювали за відсутності обвинуваченого, оскільки той переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Херсонської області, розповів після засідання заступник голови суду Олексій Старіков. Суд визнав Сальдо винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на такий же строк обіймати певні посади.

Старіков також пояснив, чому Сальдо дали лише 15 років, а не довічне.

“Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить пряму заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливе для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, – це 15 років позбавлення волі, і саме таке покарання, максимальне, яке можливе у цьому випадку, призначив суд”, — розповів заступник голови суду.

Сторони захисту під час оголошення вироку не було. Прокурор вирок не коментував.


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