Окупаційного “губернатора” Сальдо судитимуть за викрадення майже 3 тисяч тонн українського зерна

Херсонська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо так званого “губернатора” окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, його звинувачують у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

“Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ “Херсонський комбінат хлібопродуктів” — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн”, – йдеться у повідомленні.