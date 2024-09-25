Кримінал

Окупаційного “губернатора” Сальдо судитимуть за викрадення майже 3 тисяч тонн українського зерна
25 Вересня 2024 18:56
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окупація, сальдо
Колаборант Володимир Сальдо / Кадр з відео

Херсонська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо так званого “губернатора” окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, його звинувачують у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

“Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ “Херсонський комбінат хлібопродуктів” — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Малиновський суд Одеси виніс вирок очільнику окупаційної влади Херсонщини Володимиру Сальдо. Його визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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