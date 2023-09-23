Сальдо склав присягу гауляйтера окупованої частини Херсонської області

У Херсонській обласній думі сьогодні обрали губернатором регіону Володимира Сальдо, пишуть російські ЗМІ.

“Набрав більшість голосів від встановленої кількості депутатів Херсонської обласної думи – Сальдо Володимир Васильович (вріо губернатора, “Єдина Росія”)”, – оголосила представник парламенту.

Порядок обрання Сальдо було затверджено першому засіданні думи у середу. Відповідно до нього, президент РФ представляє кандидатури на розгляд парламенту. Глава регіону обирається на п’ять років.

Кандидатів презентував перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Крім Сальдо, на посаду претендували бізнесмен Іван Шумаков (ЛДПР) та працівник обласної адміністрації Ігор Щепелін (“Справедлива Росія – Патріоти – За правду”).

Після обрання Сальдо відбулася процедура його вступу на посаду із складання присяги. “Клянуся при здійсненні повноважень губернатора Херсонської області правильно служити народу Херсонської області, дотримуватися Конституції РФ і федеральних законів, статуту і законів Херсонської області”, – сказав він.

Сальдо був призначений “тво губернатора” Херсонської області 4 жовтня 2022 року. До цього після початку війни і до “референдуму” він очолював окупаційну адміністрацію регіону.

У період роботи керівником ВДА повідомлялося про госпіталізацію Сальдо: він був відсутній з 4 серпня до 19 вересня 2022 року. Міноборони РФ заявляло про проведення розслідування застосування щодо нього бойових отруйних речовин.