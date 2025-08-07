        Суспільство

        Садовий звинуватив поляків у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу й звернувся до Туска

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 14:43
        читать на русском →
        Недобудований сміттєпереробний завод у Львові / Фото: t.me/andriysadovyi
        Недобудований сміттєпереробний завод у Львові / Фото: t.me/andriysadovyi

        Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про зрив зобов’язань польською компанією, яка будує сміттєпереробний завод у місті, та звернувся до прем’єра Польщі Дональда Туска. Львів уже сплатив 29 мільйонів євро, але строки виконання робіт знову під загрозою.

        Про це Андрій Садовий написав у Telegram.

        Реклама

        Під час сесії Львівської міської ради 7 серпня було ухвалене звернення до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо ситуації з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові.

        Підрядником є польська компанія Control Process S.A., яка виграла відповідний тендер і взяла на себе зобов’язання щодо реалізації проєкту. За словами Садового, компанія не виконує взяті зобов’язання, хоча Львів уже сплатив 29 мільйонів євро.

        “Це не абстрактні кошти — це наші гроші. Ми не просимо нічого понад підписаний контракт. Але й терміни більше ніхто переносити не буде”, — зазначив мер.

        У міськраді наголосили: проблема стосується не лише контракту, а й репутації Польщі як партнера.

        “На будівництві сміттєпереробного заводу у Львові — два прапори: український і польський. Ми поважаємо наших партнерів і хочемо, щоб цей об’єкт став прикладом ефективної співпраці”, — наголосив Садовий.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини