Садовий звинуватив поляків у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу й звернувся до Туска

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про зрив зобов’язань польською компанією, яка будує сміттєпереробний завод у місті, та звернувся до прем’єра Польщі Дональда Туска. Львів уже сплатив 29 мільйонів євро, але строки виконання робіт знову під загрозою.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram.

Під час сесії Львівської міської ради 7 серпня було ухвалене звернення до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо ситуації з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові.

Підрядником є польська компанія Control Process S.A., яка виграла відповідний тендер і взяла на себе зобов’язання щодо реалізації проєкту. За словами Садового, компанія не виконує взяті зобов’язання, хоча Львів уже сплатив 29 мільйонів євро.

“Це не абстрактні кошти — це наші гроші. Ми не просимо нічого понад підписаний контракт. Але й терміни більше ніхто переносити не буде”, — зазначив мер.

У міськраді наголосили: проблема стосується не лише контракту, а й репутації Польщі як партнера.

“На будівництві сміттєпереробного заводу у Львові — два прапори: український і польський. Ми поважаємо наших партнерів і хочемо, щоб цей об’єкт став прикладом ефективної співпраці”, — наголосив Садовий.